"Talents croisés" à Court-Saint-Étienne: quand des élèves s’initient à la création théâtrale avec l’aide de professionnels

L’intérêt pour les jeunes est de découvrir les coulisses d’une création théâtrale: "Le principe est basé sur le partage entre artistes professionnels en création et des jeunes. Ces derniers participent activement à ce processus créatif", signale Guiseppe Lonobile, d’IThAC.

Au total, six classes ont participé au projet. Les élèves de l’athénée Paul Delvaux d’Ottignies, du lycée Martin V de Louvain-la-Neuve et de l’institut de la Providence de Wavre ont rencontré Justin Robles et Justin Peutin, tous deux de la Compagnie 22, pour travailler sur le projet de création OK Boomer, axé sur un processus participatif. Les jeunes ont été filmés, ils ont évoqué des thèmes qui les touchent comme la représentation politique, le monde en crise, le futur moi… Ils ont exprimé leurs ressentis au travers d’une vidéo, diffusée à visage caché, et aussi via un travail d’écriture.

L’amitié par le cirque

Les élèves du collège Da Vinci de Perwez et du collège Notre-Dame de Basse-Wavre ont travaillé avec les artistes Jeanne Decuyper et Suzon Gheur sur leur spectacle Rabibochées qui traite de l’amitié: "Nous avons travaillé la technique du cirque, le toucher. Nous avons présenté un petit spectacle de près de 6 minutes. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour préparer ce spectacle mais c’était chouette de partager ces moments ensemble. Cela crée des liens, des amitiés".