Court-Saint-Étienne : démolition et reconstruction au collège Saint-Étienne

Le pouvoir organisateur du collège a profité de l’appel à projets européen "Plan de relance et de résilience" pour introduire un dossier visant la démolition du bâtiment actuel et une reconstruction de locaux neufs: "Nous avons rentré le dossier en décembre 2022. Nous avons obtenu une réponse favorable à condition que les travaux envisagés se fassent avant juin 2026. Les travaux sont estimés grossièrement à 1,1 million d’euros et devraient être subsidiés à 65 %", explique Cécile André, directrice du collège.

Le projet consiste à démolir l’ensemble du bâtiment actuel et à le reconstruire en deux entités: une pour les sept classes et une seconde pour le bureau des éducateurs et l’infirmerie. Des parkings vélos couverts, inclus dans l’espace sécurisé de l’école, sont prévus. Une attention particulière est portée à l’accessibilité aux PMR.

Plus de 50% d’économies d’énergie

Le bâtiment dédié aux classes sera construit dans la continuité du bâtiment des classes existant, le long de la cour. Il sera possible d’obtenir des locaux de tailles variées pour faire face, si nécessaire, aux besoins ultérieurs de l’école: "Pour l’ensemble de la construction, nous ne pouvons pas dépasser de plus de 10% la surface actuelle. Globalement, les surfaces seront identiques à ce que l’on connaît aujourd’hui. L’objectif est aussi de réaliser des économies d’énergie. On estime celles-ci à plus de 50 % par rapport à la situation actuelle", poursuit Cécile André.

La demande est soumise à enquête publique. La Commune n’a qu’un avis à donner, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué. Il est possible de consulter le dossier jusqu’au 26 avril du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h (excepté le jeudi). Téléphone: 010 62 0 6 44. E-mail: urbanisme@court-saint-etienne.be. Les réclamations et observations sont à adresser au collège communal, rue des Écoles, 1, à 1490 Court-Saint-Étienne.