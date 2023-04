Court-Saint-Étienne : Gigi Bigot, la dame qui capture l’âme des étoiles

C’est d’ailleurs par ce biais que Françoise Van Innis, conteuse de l’ASBL Hopi’Conte, est entrée en contact avec elle: "Il y a deux ou trois ans, j’ai découvert Gigi Bigot à Bruxelles, au Théâtre de la Parole, lors d’une formation sur la nécessité du langage symbolique propre au conte. J’ai été séduite par sa manière de conter et par l’intensité de son récit. Plus tard, je lui ai demandé par courriel si venir à Court-Saint-Étienne l’intéresserait. Comme sa réponse était positive, je me suis adressée à Marie Cuche et un partenariat a été mis en place pour accueillir la conteuse."

Voilà qui situe la personnalité de Gigi Bigot, laquelle est également auteure. Grand-mère Sucre et Grand-Père chocolat ou encore Bouche cousue (en collaboration avec Pépito Matéo), c’est également elle. Mais comment en est-elle venue au conte ? Elle a eu la bonne idée, en prélude à l’un de ses spectacles, de se raconter en quelques mots, présentation qui ne manque pas d’intérêt, puisque c’est la romancière suédoise Selma Lagerlöf (1858-1940), première femme à recevoir la Nobel de littérature, qui lui a mis le pied à l’étrier, et plus précisément la lecture de L’Empererur du Portugal. Et Gigi de citer Selma Lagerlöf: "Quand on habite le val des regrets, on ne se contente pas des choses d’ici bas, on est forcé d’aller chercher des étoiles".

Alors, comme les contes sont les amis des rêves et que les rêves peuvent se prolonger dans la réalité, Gigi Bigot a un jour rêvé qu’une dame la présentait avec ces mots: "Je vous présente Gigi Bigot, elle vend des étoiles". Ce fut l’étincelle pour Gigi, qui n’a plus cessé de raconter des mensonges qui disent toujours la vérité.

Rencontre avec Gigi Bigot, le samedi 15 avril, de 18h à 21 h 30, à l’espace Le Courlieu, rue du Grand Philippe, 4, à Court-Saint-Étienne. Participation: 12 €. Il est conseillé d’emporter une collation selon de la formule de l’auberge espagnole. Infos: 010 81 41 47.