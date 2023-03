Court-Saint-Étienne : les Compagnons du Rêve au temps de Feydeau

Ambiance 1900

Le public sera plongé dans une ambiance 1900 : "La représentation se déroule dans une ambiance cabaret. Le public est à table. Les serveurs sont en habit d’époque. Les spectateurs seront accueillis par un verre de bulles."

La mise en scène est confiée à Élise Huwart: "C’est notre plus gros projet. Le challenge et de réussir à travailler le rythme, être à fond pour chacune des pièces", indique-t-elle. La distribution est assurée par Michel Clerck, Olivier Cravatte, Jean-Luc Delaby, Régine Derasse, Guy Deville, Vincent Douny, Nicole Jansseune, Jacques Lecarte, Cateline Lorette, Socorro Madueno et Bernadette Panier avec l’aide de Marie-Pierre Van Poucke. Les Compagnons du Rêve font partie de l’Association bruxelloise et brabançonne des compagnies dramatiques (ABCD): "L’association nous a aidés pour les costumes. Nous participons au concours de l’ABCD", indique Olivier Cravatte.

Les représentations auront lieu les 7, 8 et 9 avril à 20h et le lundi 10 avril à 16 h, à la salle Notre-Dame de Tangissart. Entrée: 12 €.

Infos et réservations: 0476 73 39 12, www.lescompagnonsdureve.be.