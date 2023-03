Les habitants de Court-Saint-Etienne s'enflamment toujours pour le grand feu

Les conditions climatiques étaient certes moins clémentes qu’en 2022 mais elles restaient agréables en soirée même s’il fallait regarder où mettre les pieds pour ne pas s’enfoncer dans la boue.

Et les Stéphanois ont répondu en masse à l’invitation des autorités communales. Avant la mise à feu, plus de 200 personnes ont participé à la marche aux flambeaux organisée sur une boucle entourant la rue de Suzeril où le bûcher était dressé. Plus d’une centaine de personnes attendaient leur retour sur le site en se désaltérant dans une ambiance conviviale et festive, agrémentée par le groupe de jazz de rue Croqu’noires. Il y avait dès lors énormément de monde au moment de la mise à feu.

Les Stéphanois continuent donc à s’enflammer pour leur grand feu pour lequel les autorités communales avaient organisé un système de navettes sur tout le territoire de la commune, de manière à ce que tout un chacun puisse y participer.