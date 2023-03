Des idées et des solutions en vrac au Festival en Vrac au PAMExpo de Court-Saint-Etienne

Cette Stéphanoise a entamé une démarche zéro déchet chez elle voici six ans. "Ma fille avait fait une action au sein de son école. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse ma part. Cela paraît impossible de prime abord. Mais, c’est réalisable. Il faut avancer pas à pas. Aujourd’hui, je suis à une poubelle de dix litres tous les six moi", lance-t-elle.

Perspectives durables et locales

L’objectif du festival était de donner des idées et des solutions en vrac pour tout le monde. "Nous avons souhaité un festival durable, tourné vers des solutions de réduction de déchets et des initiatives locales de transition. Dans le festival, on retrouve des spectacles, des ateliers, des jeux pour enfants, des producteurs locaux, des artisans, des artistes. Le visiteur se voit proposer des solutions dans un esprit de durabilité et de transition, et sans culpabiliser. Il s’agit d’offrir à tous des perspectives durables, locales et sympas, dans un esprit de convivialité. Nous voulions sensibiliser, faire réfléchir, permettre l’émancipation écologique de tous", a indiqué l’échevin de l’Environnement, Steve De Wevere.

Une soixantaine d’exposants

Une soixantaine d’exposants étaient présents au sein de 5 catégories : jardin, maison, service, bien-être et alimentaire. "On s’était dit que nous allions les regrouper par catégorie. On les a finalement mélangés, ce qui a permis de beaux échanges entre eux", poursuit Valentine Villers.

Le public a répondu à l’appel des organisateurs. Peu avant la clôture à 18 h, 1 250 personnes avaient franchi la porte d’entrée.