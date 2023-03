Les travaux du home Libouton bientôt terminés à Court-Saint-Etienne

"Nous sommes huit ans plus tard, l’ancien home est toujours vide. Nous n’avons plus reçu de suivi depuis avril 2021 et la troisième visite des pompiers. Comment se fait-il que les travaux de conformité n’aient pas été réalisés depuis ? Outre l’aspect social, il y a une perte financière suite aux loyers non perçus. Où en est le dossier ?", a interrogé la conseillère.

Le président du CPAS, Steve De Wevere (Liste du Mayeur), a indiqué que sous l’ancienne mandature, il avait été prévu de faire les aménagements en phasage pour des raisons financières principalement: "La première phase prévoyait la construction de sept appartements d’insertion pour personnes âgées, à très bas revenus, aux 1er et 2e étages et le changement de chaudière au sous-sol. Les travaux du sous-sol et du rez-de-chaussée devaient être faits ultérieurement", a-t-il expliqué.

Un cimetière d’Indien sous le home !

Au début de l’année 2020, après deux ans de travaux, une réception provisoire a été acceptée, moyennant la levée de quelques remarques: "Au mois de mars 2020, nous avons demandé le passage des pompiers. Ceux-ci ne traitaient que les urgences suite au Covid. Leur rapport est arrivé fin 2020, puis un deuxième, puis un troisième, suite à des manquements surtout au niveau de l’installation de gaz. Personne ne pouvait attester que le local chaudière était résistant au feu. Après plusieurs analyses qui ont pris du temps, il a fallu refaire le plafond. Le coût, estimé à 15 000 €, a nécessité la réalisation d’un nouveau cahier des charges, de lancer toute la procédure, nous avons perdu une année. Les travaux ont finalement pu être réalisés début de l’été 2022. On a demandé à l’organisme agréé un certificat de conformité de l’installation de gaz mais le contrôleur a perdu son carnet de notes ! Son rapport ne correspondait à rien. IL a fallu faire revenir un contrôleur en novembre 2022, il est apparu qu’une vanne était défectueuse suite à des coulées d’eau et de boue de 2021. L’organisme agréé est repassé, il a relevé trois fuites de gaz. Nous attendons maintenant le passage du chauffagiste pour régler ce nouveau souci et faire repasser l’organisme agréé en avril. Nous espérons que ces logements puissent être occupés cet été. On a pêché de malheur. Un collègue m’a dit qu’on dirait qu’il y a un cimetière d’Indien sous le home Libouton", a détaillé Steve De Wevere au conseil communal.

Deux raisons expliquent selon lui ces retards: "Une rénovation entraîne toujours des mauvaises surprises. Le CPAS n’est pas compétent pour suivre un tel dossier. C’est pourquoi, depuis l’année dernière, nous avons fait appel à un assistant de maîtrise d’ouvrage pour ce dossier1", a ajouté le président du CPAS.