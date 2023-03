Court-Saint-Étienne : le vide-dressing a réuni 184 exposants au PAMexpo

L’organisation s’est déroulée dimanche au PAMexpo à Court-Saint-Étienne: "J’étais précédemment sur Wavre, j’ai aussi proposé deux éditions à Namur. Pour des questions de facilités, j’ai déplacé l’organisation au PAMexpo de Court-Saint-Étienne en octobre 2022. J’organise deux vide-dressings par an. Celui du mois de mars est consacré aux vêtements printemps/été pour enfants, femmes et hommes. Les vendeurs proposent des vêtements neufs ou d’occasion à petits prix. Il est aussi possible d’acheter des jouets, divers accessoires et du matériel de puériculture".

Dixième organisation

Le hall était animé: "BW Events, avec qui nous avons un partenariat organisait des animations pour enfants. Nous avions aussi des séances de grimage gratuites pour les enfants", ajoute Noémie Mayné.

Pas moins de 184 exposants s’étaient installés dimanche à Court-Saint-Étienne. Le vide-dressing fonctionne comme une brocante. Les exposants paient leur emplacement. Noémie Mayné en était à sa dixième organisation dimanche dernier: "La prochaine est programmée le 8 octobre, toujours au PAMexpo".