Court-Saint-Étienne : En vrac, festival durable, axé sur la réduction des déchets et les initiatives locales

Les autorités communales souhaitent ainsi faire découvrir aux citoyens une multitude de solutions existantes en matière de consommation durable: "C’est une première à Court-Saint-Étienne et une innovation dans le Brabant wallon: un festival durable, tourné vers des initiatives locales, visant à informer, sensibiliser et permettre de trouver des solutions en matière de réduction des déchets", poursuit l’échevin.

Des solutions efficaces

Lors de cette première édition, il sera possible de rencontrer plusieurs dizaines d’exposants au travers d’un programme de spectacles et d’ateliers: "L’idée est de donner l’opportunité à tous de se réapproprier les choix de vie et de consommation, une manière de s’inscrire dans la transition écologique et solidaire avec les générations futures. Ce sera l’occasion de découvrir, rire, écouter, s’informer, déguster mais aussi repartir avec des solutions concrètes, afin de réduire ses déchets et d’agir directement sur le système de consommation. Depuis de nombreux mois maintenant, le service Environnement accompagné de bénévoles très motivés, œuvre afin de mettre sur pied ce festival original et innovant qui vise à faire connaître des solutions efficaces, faciles d’accès et résilientes pour tous ;"

Le festival En vrac sera ouvert à tous, dès le plus jeune âge, des jeux seront d’ailleurs prévus pour les enfants.

"La Revanche du lombric"

Au programme, figurent notamment: le spectacle La Revanche du lombric, seul en scène humoristique de Sylvie Droulans, "spectacle zéro déchet qui descend les poubelles" (de 14h à 16 h) ; une conférence sur l’utilisation responsable des produits à base de plantes (de 11h à 12 h) ; ainsi que de nombreux ateliers (produits ménagers et cosmétiques, couches lavables, repair café…). Il sera possible de se désaltérer et de se restaurer place.

www.court-st-etienne.be/festivalenvrac