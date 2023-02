Court-Saint-Étienne : quatre ans de prison pour des faits de moeurs et arrestation immédiate du prévenu, en état de récidive

En mai 2021, la mère d’une fillette de huit ans se rend à la police, en expliquant ce que vient de lui raconter l’enfant. Cette dernière a passé une nuit chez une copine et le matin, le père de famille l’a appelée pour lui dire bonjour. Il était encore dans son lit et lorsqu’elle lui a fait un bisou, l’homme a passé sa main sous son pyjama pour lui caresser le dos. La petite a trouvé ça bizarre et est partie. Mais un peu plus tard dans la journée, l’homme lui a demandé de venir sur ses genoux et a posé cette fois la main sur le sexe de la fillette. Choquée, celle-ci a quitté la pièce et a raconté la scène à sa mère dès son retour.