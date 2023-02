Un jeune homme arrêté après plusieurs cambriolages à Court-Saint-Étienne et Louvain-la-Neuve

L’homme, de nationalité marocaine, dit être âgé de 18 ans et résiderait en région bruxelloise. Il est soupçonné d’avoir commis six autres faits de vols et tentatives, durant la même nuit, à Court-Saint-Étienne et à Louvain-la-Neuve.

Le suspect interpellé a été privé de liberté et déféré au parquet du Brabant wallon. Un juge d’instruction l’a placé dimanche sous mandat d’arrêt.