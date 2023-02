Court-Saint-Étienne : une haie remarquable détruite sans permis au chemin 17

Pas de haie remarquable à Ottignies-LLN

Jean-Christophe Jaumotte, échevin de l’Urbanisme, a reconnu qu’une erreur a été commise par le service Urbanisme: "Il est incontestable que la haie côté de Court-Saint-Étienne fait partie de la liste des haies remarquables. Dès que nous avons été mis au courant, nous avons fait arrêter les travaux." Le chemin 17, appelé chemin 36 pour Ottignies-Louvain-la-Neuve, sépare les deux communes. Côté Court-Saint-Étienne, la haie est répertoriée comme remarquable. Ce n’est pas le cas du côté d’Ottignies-Louvain-la-Neuve alors qu’elle semble identique. En consultant la carte WalOnMap de la Région wallonne, on se rend compte qu’aucune haie remarquable n’est recensée sur le territoire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve !

Rabattage et abattage

Marc Tilman, habitant de la commune, a porté plainte: "Un ingénieur agronome, qui s’est rendu sur place, a indiqué que les travaux n’entraient pas dans le cadre du recépage mais d’un rabattage et d’un abattage pur et simple de chênes. Les essences ne se limitent pas à des noisetiers, cette haie libre contenait notamment des merisiers, des érables, etc. Selon un tableau d’identification des arbres, arbustes et haies remarquables du Service public de Wallonie, les haies se situeraient sur le domaine public. Je m’interroge aussi sur le timing de l’arrêté pris par le bourgmestre pour le blocage de la rue, délivré la veille des travaux." Il lui a été répondu que l’arrêté respectait les règles en vigueur.

La responsable du service Infractions de l’aménagement du territoire et Urbanisme du Service public de Wallonie à Wavre a été alertée. Un membre du Département de la nature et des forêts s’est rendu sur place. On n’en restera visiblement pas là…