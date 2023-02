Court-Saint-Étienne : 589 800 € de subside pour l’achat de deux terrains dans le périmètre Henricot 2

Maryline Charlier (Oxygène) a expliqué que ces parcelles seraient revendues au promoteur Equilis et a donc demandé à quoi servirait le subside.

Xavier Marichal (Écolo) a également interpellé le collège: "Le promoteur a introduit sa demande de permis. Initialement, il était prévu une zone verte avec un étang, et cela a disparu… Ne peut-on imaginer que ce subside que la Commune va récupérer lorsqu’elle revendra les terrains au promoteur, serve aux futurs habitants de cette zone notamment en mettant les budgets nécessaires pour qu’il y ait un parc, un étang, un lieu de promenade… Il serait plus judicieux, voire plus correct, que l’argent mis à disposition pour éliminer un chancre industriel, soit utilisé pour le bien-être des habitants de Court Village".

Michaël Goblet d’Alviella, bien qu’il trouve l’idée sympathique, a signalé que les plans étaient réalisés et déposés chez le fonctionnaire-délégué: "L’étang était destiné à recueillir les eaux de pluie. Equilis va réaliser des travaux importants, que personne ne voulait entreprendre et qui permettront de ramener les eaux situées au sud de la ligne de fer vers la Dyle. Cela devrait clairement améliorer la situation en matière d’inondations. Le subside permet de récupérer une trésorerie. Il reste un terrain à acquérir pour lequel nous n’avons pas encore trouvé la bonne formule pour l’acheter. Nous préférons donc garder tous nos moyens dans cette perspective".

Jean-Christophe Jaumotte (Liste du Mayeur), échevin de l’Urbanisme, a rappelé l’objet de la subvention: "Ce n’est pas une subvention de rénovation urbaine. La logique est plutôt de conserver ce montant pour pouvoir poursuivre la réhabilitation du site pour laquelle nous ne sommes pas au bout de la démarche. Il reste une parcelle à acquérir et on ne sait pas à ce stade ce que l’on va trouver sur les terrains".