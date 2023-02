Les dépenses de personnel augmentent de 1,127 million par rapport au budget initial 2022 : "Nous avons inclus deux indexations, les cotisations du deuxième pilier de pension, l’engagement d’une personne au service finances et six ouvriers saisonniers pour le service des espaces verts", a indiqué Axel Ectos. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 1,039 million, soit 30 % par rapport au budget initial 2022 : "Cela s’explique par les coûts de l’énergie, électricité et gaz et le coût de l’éclairage public amorti par le placement d’un éclairage LED et les coupures de nuit. Nous avons prévu des études PEB pour l’ensemble des bâtiments".

Les loyers des bâtiments ont diminué, des locaux préfabriqués sur certains sites d’école ont été achetés pour un montant dérisoire. La dotation du CPAS est inchangée (1,469 million), les dotations à la zone de secours et à la zone de police augmentent de 10 %, ce qui permet de maintenir les agents. La dette diminue en moyenne de 5 % par an, elle était de 790 000 € en 2019, elle sera de 579 000 € en 2022.

Des prestations pour 1,31 million

Les recettes ordinaires sont en augmentation. Les recettes de prestations sont de 1,31 million, il s’agit des services facturés par la Commune (documents administratifs, permis, crèche, location de salle…) Les recettes de transferts sont de 15,253 millions, elle représente 90,5 % des recettes. Le Fonds des Communes a été indexé (+ 153 000 €), le précompte immobilier (+150 000 €) et l’impôt des personnes physiques (1,3 million) augmentent. Pour ce dernier, le fédéral a rétrocédé 14 mois et pas 12 mois suite à une modification de son calendrier. Les subventions du personnel "Aide à la promotion de l’emploi" ont augmenté de 274 000 €.

4,515 millions à l’extraordinaire

Au budget extraordinaire, la Commune a prévu 4,515 millions pour financer 61 projets. L’échevin en a présenté quelques-uns, dont certains, de l’année dernière, actualisés: installation de panneaux photovoltaïques, poursuite de l’éclairage public du RAVeL vers Bousval, LED pour l’éclairage public, études hydrauliques pour la rue Vital Casse, la Marche et la rue Ferme du Cocq, aménagement de la salle polyvalente de la place de la Dyle, aménagement du co-accueil de la Quenique, l’aménagement des zones de rencontre rues François et Chapelle aux Sabots, éléments ralentisseurs rue Fossé des Vaux, les travaux de la tour de l’église du centre, l’étanchéité de la toiture du PAMexpo, etc.

Près d’un million est prévu pour les bâtiments scolaires: travaux d’aménagement énergétiques à Wisterzée, Suzeril et Sart, les préaux à Sart, la rénovation de la toiture à Sart, des panneaux photovoltaïques à Wisterzée.