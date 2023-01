Court-Saint-Étienne : la lutte contre les inondations se poursuit

La rue Vital Casse a subi des inondations à plusieurs reprises, les dernières en juin et juillet 2021. La cellule Giser du Service public de Wallonie est déjà intervenue par le passé dans la zone, les étudiants en génie rural de l’UCLouvain avaient conclu que la création d’une zone d’immersion temporaire était nécessaire. En juin et juillet 2021, des torrents de boue dévalaient la rue Vital Casse. Or, la zone d’immersion temporaire, créée au croisement du chemin de Nivelles et de la rue Vital Casse, n’avait absorbé qu’un tiers de sa capacité.