Court-Saint-Étienne : la taxe sur les déchets diminue, le prix du sac-poubelle augmente

Le nouveau marché pour la collecte et traitement des déchets a été adopté pour 2023 dans les Communes de Lasne, Chastre, La Hulpe et Court-Saint-Étienne. On passe à une collecte des ordures ménagères toutes les deux semaines et le maintien d’une collecte hebdomadaire pour les déchets organiques. Malgré la diminution de la fréquence des collectes des ordures ménagères, les coûts des collectes (PMC et ordures ménagères) augmentent en raison des hausses de prix de l’énergie, de l’incertitude des marchés… Le coût pour le Stéphanois passera de 14,59 € à 21,80 € par habitant et par an: "Nous avons choisi cette formule pour amortir l’augmentation car on serait passé à 26,70 € si on avait maintenu le ramassage hebdomadaire pour les deux types de déchets. Et puis, c’est plus vertueux sur le plan environnemental. Les gens sont encouragés ainsi à trier davantage, à réduire la masse des déchets ménagers, et à réduire le coût du traitement, ces déchets ménagers étant les plus chers à traiter", a expliqué Steve De Wevere, échevin de l’Environnement, lors du conseil communal de mardi dernier.