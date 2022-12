Court-Saint-Étienne : la Féerie stéphanoise est de retour au PAMexpo, jusqu’au 8 janvier

La Féerie stéphanoise se déroule au PAMexpo de Court-Saint-Étienne jusqu’au dimanche 8 janvier, tous les jours de 12h à 20h (fermeture à 18h les 24 et 31 décembre). "Nous avons repris la formule de notre dernière organisation en 2019 puisque nous n’avons pas pu l’organiser en 2020 et en 2021. La Féerie stéphanoise, c’est donc une fête foraine, une patinoire sur glace ainsi qu’un cirque installé sous un chapiteau mais auquel on accède en passant par le PAMexpo", explique Boris Hotye, l’organisateur de ces festivités.