Court-Saint-Étienne : le magasin Couleurs Sud a 20 ans

Nadia Ruchard et son compagnon Serge Lenaerts ont ouvert le magasin Couleurs Sud en décembre 2002 à Court-Saint-Étienne. Samedi dernier, ils fêtaient les 20 ans de ce magasin "équitable et écologique". " Au départ, nous vendions des vêtements et de l’artisanat, un peu d’épicerie aussi, on ne vendait que des produits du Sud, explique Nadia Ruchard. Depuis, nous proposons également des produits du commerce équitable Nord/Nord et nous nous sommes ouverts aux artisans locaux. Il y a cinq ans, nous avons ouvert une épicerie bio en vrac zéro déchet. Nous avons ainsi augmenté notre chiffre d’affaires et cela nous a permis d’engager Caroline Delire. Nous maintenons notre gamme de produits du Sud.