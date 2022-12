Court-Saint-Étienne : Nicodème de Wilde vend des sweats personnalisés en coton bio

Nicodème de Wilde était présent ce week-end au marché de Noël organisé par la Commune de Court-Saint-Étienne, place Baudouin Ier. Ce Stéphanois y présentait ses sweats en coton bio qu’il agrémente de formes géométriques de couleurs: "J’avais envie de peindre et de devenir mannequin. Cette activité dans laquelle je me suis lancé il y a quelques mois me permet de combiner les deux", indique-t-il. Le jeune homme est encore aux études, en architecture du paysage à Gembloux: "Je recommence ma 2e année, j’ai du temps disponible, c’était l’occasion de me lancer. Je travaille avec un coton bio, respectueux donc de l’environnement. Les dessins sont abstraits et ont des formes géométriques. L’impression se fait sur une imprimante pour textile, à chaud pour permettre à la peinture de bien s’imprégner dans les fibres du tissu".