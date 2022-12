Court-Saint-Étienne : le premier marché de Noël organisé par la Commune

La Commune de Court-Saint-Étienne organise son premier marché de Noël ce samedi 10 décembre de 11h à 22h et ce dimanche 11 décembre de 10h à 20h sous un grand chapiteau chauffé dressé sur la place Baudouin Ier. Y prendront place trente exposants. "Nous avons sélectionné les exposants de manière à éviter autant que possible les doublons. Il y aura beaucoup d’articles de décoration mais pas seulement. Les scouts de Tangissart seront présents pour vendre des nichoirs et des galettes, ce qui les aidera à financer leur camp. Un jeune Stéphanois proposera des vêtements réalisés en coton. Il y aura également du gin, du miel… Et Francis Devos proposera ses produits à base de myrtilles", détaille Mary-Line Romain, échevine du Commerce.