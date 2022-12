Court-Saint-Étienne : l’entreprise de formation par le travail Apides reçoit 25 000 € pour son travail contre l’exclusion

Cinq associations en Wallonie, six en Flandre et une à Bruxelles reçoivent ainsi un total de 269 000 euros en vue de lutter contre la précarité. Parmi les lauréats, le Brabant wallon est primé via l’ASBL Apides de Court-Saint-Étienne. Afin de soutenir sa filière de formation en logistique neutre en carbone, elle reçoit 25 000 €.

L’Entreprise de Formation par le travail Apides propose trois filières de formation pour assurer l’insertion socio-professionnelle de jeunes éloignés du marché de l’emploi: menuiserie, commerce et logistique, avec la récupération d’invendus en grande surface et leur livraison dans des épiceries sociales. Ce dernier secteur est en pleine expansion et en pénurie de main-d’œuvre.

Apides a donc pour ambition de doubler le nombre de stagiaires accompagnés dans sa filière logistique. Mais c’est aussi une activité très consommatrice en électricité (frigos). D’où l’idée d’installer, avec le soutien du Fonds VINCI, 108 panneaux photovoltaïques sur le toit de l’organisation et deux onduleurs qui permettront de parvenir à un bilan énergétique neutre en carbone. En tant que conseillère-experte en RH, la marraine du Fonds VINCI aidera l’association à développer ses parcours de formation et à optimiser l’expérience des stagiaires pour favoriser leur mise à l’emploi.

Apides, Clos de l’Aciérie 1, Court-Saint-Étienne. 010 611 784. benoit.fievez@apides.be