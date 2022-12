Record d’exposants au salon du vin et fromage à Court-Saint-Etienne

"Nous avons cette année 115 exposants. C’est un record et nous sommes complets.C’est la première année que nous devons refuser du monde. Nous avons juste encore accepté un apiculteur de la région, Benoît Mercenier et ses “Abeilles de Ben”. Nous avons moins de produits de bouche cette année et au niveau du vin, nous acceptions uniquement des viticulteurs", souligne Anne Romainville, présidente de l’ASBL organisatrice de l’événement.

Parmi les viticulteurs, de nombreux Français qui apprécient ce salon tant les personnes qui viennent y faire leurs provisions sont nombreuses.

Un concours de vins

En outre, les responsables du salon organisent un concours avec les viticulteurs. Les membres du jury, présidé par Éric Boschman, goûtent les vins à l’aveugle avant de délivrer des médailles "grand or", or et argent.

Des producteurs locaux sont aussi présents, comme la brasserie Valduc de Thorembais-Saint-Trond, la Ferme du Pont des Dames d’Aiche-en-Refail, les Abeilles de Ben ou Chez Gaspard de Braine-l’Alleud, par exemple.

Il a quitté son emploi chez GSK

Albert Couraet tenait le stand de la Ferme du Pont des Dames samedi: "Mon épouse, Mireille Quintart, a suivi une formation de fromagère car elle trouve magique ce que l’on peut faire en transformant le lait. Bien que travaillant toujours à mi-temps comme infirmière sociale, elle s’occupe de la production du fromage artisanal, des yaourts, etc."

Albert Couraet précise qu’ils ont acheté une ferme et qu’il a quitté son emploi chez GSK. "Nous avons des bovins, des cochons, de la volaille. Nous produisons aussi de la viande, des charcuteries. Toute la famille joue un rôle à la ferme, que ce soit au magasin ou pour les animaux."

La Ferme du Pont des Dames participe pour la deuxième fois au salon. "C’est une belle vitrine pour montrer notre savoir-faire et qu’on peut acheter du fromage artisanal de la région. Sinon, nous sommes présents sur le marché de Perwez et nos produits se trouvent aussi notamment au snack Sacrée Simone à Perwez."

L’apiculteur ottintois Benoît Mercenier était, lui, présent pour la première fois. Il y présentait son miel sous l’étiquette "Les Abeilles de Ben". "J’ai l’impression que ce salon est un salon d’habitués. Je suis ici pour me faire connaître, faire savoir que mon objectif est de proposer du miel de qualité. J’oriente mon apiculture vers le respect des abeilles", témoigne-t-il.