Court-Saint-Étienne : le budget du CPAS passe de 3,5 à 4,7 millions

Steve De Wevere (Liste du Mayeur), président du CPAS, a détaillé la première modification du budget 2022 du CPAS lors du conseil communal, ce mardi: "Elle fait passer le budget de 3,517 millions d’euros à 4,738 millions d’euros. En recettes, nous avons intégré un boni budgétaire de 327 000 €, un subside “informatique et digital” de près de 100 000 €. Nous avons aussi reçu un subside de 300 000 € relatif aux inondations, une récupération des revenus d’intégration sociale (RIS) en hausse, une somme de 300 000 € pour l’accueil des réfugiés ukrainiens de plus de 300 000 €. Le fonds spécial de l’aide sociale est en augmentation, il passe à 75 000 €. Il y a encore des éléments plus mineurs comme un subside pour l’upcycling du magasin de seconde main Le Vestiaire".