Les vignerons souffrent des différentes crises : vous pourrez les soutenir au salon du vin de Court-Saint-Etienne

"Cela fait vingt ans que je participe au salon à Floreffe (NDLR: dont les organisateurs du salon sont les mêmes qu’à Court-Saint-Étienne et Aiseau-Presles), confirme le viticulteur de Jarnac-Champagne. En fait, c’est typiquement le genre de salon que je recherche. Je suis un petit producteur et je n’exporte pas. J’aime bien ces salons sur trois jours avec ce côté très familial."

70% du vignoble détruit

Et puis, au fil des années, Stéphane Babin s’est fait une belle petite réputation en Belgique: "Oui, j’y ai une clientèle assez importante et très fidèle. Ce qui n’empêche pas qu’on ressente fortement la crise. Lors du salon à Spy début novembre, le ticket moyen a baissé de plus ou moins 20% pour moi. Il y avait moins de monde et les problèmes de parking n’ont pas aidé."

La crise a fait le reste, ou plutôt les crises: "Ce n’est pas évident pour nous, les plus “vieux” producteurs mais que dire des jeunes qui commencent… Pas évident. Et puis oui, il y a le dérèglement climatique. Ça se passe très mal. J’ai eu des grêlons fin juin qui ont détruit 70% de mon vignoble, puis il y a eu la sécheresse. On subit cette crise climatique de plein fouet. Pour s’en sortir, on doit prendre des assurances et ça coûte."

Stéphane Babin l’avoue, s’il parvient à s’en sortir, c’est parce que les bouteilles qu’il vend aujourd’hui, ont trois ans, et bien plus parfois: "Ça me permet de lisser les ventes sur le temps, aussi bien pour le pineau que pour le cognac."

Ce que tout le monde ne peut se permettre dans le domaine du vin. Stéphane Babin, lui, reviendra avec plaisir en Brabant wallon où il espère réaliser un bon salon: "D’habitude, cela se passe bien. On verra…"

www.salonduvinfloreffe.be