Court-saint-Étienne : une résidence-services ouvrira en mai 2023 dans le quartier Henricot 2

« Au fil de la Thyle »

La résidence-services "Au fil de la Thyle" sera construite avenue des Combattants, dans le quartier Henricot 2, et comptera trois étages. "Les résidents seront autonomes. Chaque appartement sera équipé d’une cuisine, d’une salle de douche ou d’une salle d’eau, d’une ou deux chambres, d’un salon, d’espaces de rangement et d’un espace extérieur – terrasse ou balcon -. Des espaces communs de détente et de convivialité seront accessibles: piscine, salle de sport, sauna, bibliothèque. Les locataires pourront bénéficier d’une série de services à la carte: restaurant, bar, coiffeur, esthéticienne, blanchisserie, ménage, aides administratives, techniques et aux déplacements", explique Quince Muyldermans, sales manager de Domitys Belgium. "Nous proposerons entre 50 et 70 activités sportives ou culturelles par mois", précise Romain Léonard, directeur de la future résidence.

Une montre GPS de téléassistance

Le personnel de la résidence assurera une présence 24 h/24: "À terme, nous fonctionnerons avec une équipe de 25 personnes. Nous équipons nos résidents d’une montre GPS de téléassistance avec intervention. Elle permet d’identifier et localiser la personne, même lorsque celle-ci se trouve en dehors de la résidence". Il ne s’agit pas d’une résidence médicalisée: "Les soins sont donnés par des personnes extérieures, c’est le principe des soins à domicile".

Le coût d’un appartement une chambre est de 1 600 € par mois, 1 900 € pour un appartement deux chambres, avec un complément de 350 € par mois pour la deuxième personne logeant dans le même appartement: "Tout est compris, sauf l’électricité. Des promotions, valables pour l’entièreté de la durée du séjour, sont consenties pour les réservations faites en 2022: 10 % pour une personne, la gratuité pour la deuxième personne", précise Quince Muyldermans.

Pour tout renseignement: 0474 16 18 83, domitys.be.