Court-Saint-Étienne : une nouvelle étude pour les locaux de la Chaloupe

Les modifications les plus importantes: "En 2022, nous devons intégrer quatre index – du jamais-vu depuis 40 ans –, soit une augmentation de 267 000 €. Les dépenses de fonctionnement sont aussi en forte hausse, de 232 000 € par rapport à la précédente modification, soit une augmentation globale de 462 000 € pour 2022. Ces augmentations sont liées au coût des carburants pour les véhicules, aux frais de fonctionnement des bâtiments, notamment pour le chauffage. La dotation du CPAS augmente de 110 288 € ; elle est compensée par un subside visant l’amélioration des infrastructures informatiques au niveau matériel et sécurité."

Les recettes sont en augmentation pour la partie prestation, soit 21 500 € par rapport au budget initial. L’indexation du Fonds des Communes, la légère augmentation des revenus du précompte immobilier et une augmentation des subsides pour l’enseignement portent l’augmentation des recettes à 368 000 €. "Le SPF Finances de nous annoncer une augmentation de revenus de 118 200 € de l’impôt des personnes physiques", a ajouté Axel Ectors.

La Commune a ramené ses investissements de 5,500 millions à 3,189 millions: "Certains projets sont reportés à 2023 pour des raisons diverses: budgets trop importants par rapport aux estimations, absences de réponse à des appels d’offres…"

Axel Ectors a annoncé que le collège pourrait mener à terme les projets maintenus au programme malgré les augmentations de coûts: "L’aménagement de la bibliothèque de la rue Defalque coûtera 20 000 € de plus. Pour les bornes de recharge électrique à la rue du Werchai, c’est 5 000 € en plus, 60 000 € en plus pour la salle polyvalente, place de la Dyle. La voilure du projet de la Chaloupe a été revue par rapport aux extensions envisagées. Un budget de 50 000 € a été octroyé pour une étude visant à prévoir les aménagements nécessaires dans le bâtiment existant de l’ancienne conciergerie des usines Henricot. Nous avons ajouté 60 000 € pour l’entretien et la sécurisation des voiries. Les augmentations touchent aussi les marchés de service: c’est le cas du plan communal de mobilité et du schéma de développement communal."