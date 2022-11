Court-Saint-Étienne : Noémie a atteint l’excellence de la mode aux WorldSkills d’Helsinki

Avant son départ, elle nourrissait quelques ambitions légitimes pour ce championnat du monde des métiers. "La mode, la couture, le stylisme, c’est ma passion depuis que ma grand-mère Marie-Claire m’a appris à coudre quand j’étais encore à l’école primaire, nous avait-elle confié. J’ai toujours voulu en faire mon métier. Mais depuis le début de mon aventure WorldSkills, j’ai gagné en assurance. J’ai beaucoup progressé dans mon travail et j’ai nettement plus confiance dans mes capacités techniques."

Face aux 19 autres candidats, Noémie avait donc toutes ses chances de briller mais depuis son retour en Belgique, elle mesure un peu mieux son parcours, après avoir réalisé de A à Z une veste d’équitation, qui constituait l’épreuve de ces WorldSkills.

"C’était une expérience vraiment très enrichissante. J’ai eu l’occasion de rencontrer d’autres jeunes, du monde entier, qui font les mêmes études ou l e même métier. Bien plus que la compétition, ce sont tous ces contacts que je vais retenir de cette expérience, raconte Noémie, avant de parler de son concours. C ’était quatre jours très intensifs. Pour certaines épreuves, j’ai dû courir pour finir dans les temps. Mais à chaque fois, j’ai su aller au bout de chaque épreuve. Je pense que cela a été déterminant dans mes cotations."

Avec un total de 701 points, Noémie a terminé à la dixième place. Ce qui est très honorable. Mais son travail a vraiment plu au jury, qui lui a décerné une médaille d’excellence. "Cette médaille, je m’y attendais pas du tout, avoue la Stéphanoise. Après deux jours de compétition, j’avais déjà averti mes proches qu’il ne fallait rien espérer en ce qui me concerne, en termes de résultat, car le niveau des autres compétiteurs était très élevé. Mais j’ai chaque fois été au bout des épreuves. C’est cela qui a été déterminant."

Noémie peut tourner la page WorldSkills. Désormais, elle peut poursuivre son chemin. "Maintenant, je me consacre à mes études pour terminer mon bachelier. Ensuite, je compte me diriger vers la création de costumes pour le cinéma et le théâtre, ou pourquoi pas travailler dans une marque de mode où l’écologie est importante."