Le Jyva’Zik a refait swinguer le PAMexpo de Court-Saint-Étienne

Le Jyva’Zik festival s’est tenu ces vendredi et samedi soirs au PAMexpo, à Court-Saint-Étienne. Et comme de coutume, il a proposé un voyage dans le temps en plongeant les festivaliers dans les années folles, les années de prohibition, il y a un siècle... "La plupart des personnes qui y assistent viennent déguisées. Mais, ce n’est pas une obligation", lance Arnaud de Brye, le coordinateur et programmateur du festival (médaillon).