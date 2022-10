Court-Saint-Étienne : les trottoirs de la rue Émile Henricot sont décidément peu sûrs

Deux places de parking sont situées à proximité d’un passage pour piétons. Ceux-ci sont masqués lorsqu’une camionnette y stationne. Les problèmes perdurent depuis des années, et rien n’est fait. La Région ne nous répond pas, la Commune nous dit que c’est à la Région d’agir. Mais la Commune pourrait agir sur les trottoirs pour les sécuriser, et aussi placer des éléments incitant les automobilistes à ralentir, il faut montrer à ceux-ci qu’ils ne sont pas les seuls sur la voie publique, il faudrait des contrôles de vitesse. Mais rien, même pas le minimum, n’est fait ", a indiqué ce citoyen venu au conseil avec le texte d’une pétition signée par 71 riverains et des voisins.

« Les chars d’assaut doivent pouvoir passer »

Le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella, a rappelé que la rue Émile Henricot est une voirie régionale: "Nous n’avons pas autorité sur celle-ci. Nous ne pouvons élargir les trottoirs qu’à partir du moment où la Région est d’accord et que l’on respecte le gabarit. La rue Henricot est une route régionale à grand gabarit. Elle doit permettre le passage de véhicule de transport exceptionnel, y compris des chars d’assaut…"

Mélanie Laroche, échevine de la Mobilité, a enchaîné: "On entend et on comprend les craintes. On propose de reprendre votre interpellation et la pétition pour appuyer vos demandes. Ensemble, nous pourrons être mieux entendus. Nous évoquerons aussi les problèmes lors de notre réunion de suivi, mi-novembre, avec la Région."

Les riverains ont fait des comptages. Niaz Niaz les a évoqués: "En six mois, nous avons dénombré un million de véhicules, pendant les heures de clarté. Cela représente 6 000 véhicules en moyenne par jour".