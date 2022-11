Spectacles de haut-vol et prouesses artistiques au festival EN L’AIR à Court-Saint-Étienne

Porté par le dynamisme de Christophe Rolin, ancien directeur de l’école de cirque de Gembloux, EN L’AIR se veut une porte d’entrée vers un secteur parfois méconnu du grand public. "Notre volonté est d’amener les gens dans différentes ambiances et de les inviter à explorer les multiples manières de faire du cirque, explique l’organisateur du festival. En proposant des spectacles qui abordent des thématiques en lien avec la société actuelle, nous invitons aussi le public à se questionner."

Les compagnies circassiennes sont nombreuses à vouloir s’y produire. "Nous recevons en effet beaucoup de demandes de compagnies qui sont passées en résidence chez nous. D’année en année, nous veillons à être éclectiques dans la programmation. Nous partons des propositions artistiques qui nous sont soumises pour élaborer quelque chose de cohérent. Nous essayons de garder une dimension familiale et intime pour le festival."

Cette année, le choix de Christophe Rolin, en collaboration avec le CCBW, s’est porté sur deux spectacles.

Du 11 au 13 novembre, place à AmalgameS de la compagnie française Singulière (lire ci-contre). "C’est mon véritable coup de cœur de cette année, dit Christophe Rolin. Ce spectacle est une parfaite alchimie entre diversité et originalité des disciplines du cirque. Cette compagnie française propose une création originale sur le thème de la sécurité et travaille avec des barrières Nadar."

À noter qu’en avant-première d’ AmalgameS, la compagnie Thank You For Coming présentera Cochon-cochon. "C’est un duo clownesque délicieux que nous avions programmé en 2020 mais qui n’a finalement pas pu se produire à cause de la crise sanitaire. Nous avions envie de les reprogrammer cette année", poursuit Christophe Rolin.

Des animations et des initiations dans une atmosphère originale

Du 18 au 20 novembre, c’est le chapiteau des Baladins du Miroir qui s’installera au PAMExpo. Douze artistes y présenteront la dernière création de la troupe jodoignoise, La Porteuse de souffle (lire ci-contre). "C’est une troupe brabançonne que nous connaissons depuis très longtemps. Comme les Baladins font appel à des artistes circassiens dans cette création, cela nous a beaucoup touchés."

Outre ces deux spectacles, d’autres animations sont prévues au Parc à mitrailles. "Des jeunes animateurs circassiens des écoles de cirque du Brabant wallon déambuleront dans le PAMexpo. Des animations et des initiations au cirque seront proposées."

Tout cela dans une atmosphère empreinte d’équilibre et de déséquilibre concoctée par Eva Madeira et Victoria Vandermeersch et l’équipe du CCBW qui travaillent à la scénographie du festival.

En tout cas, en dix ans, le festival EN L’AIR a gagné ses lettres de noblesse. "Il a rapidement pris sa place dans le paysage culturel brabançon. Nous nous apercevons que le public est fidèle d’année en année. Pour certains, c’est une des seules portes d’entrées de l’année qu’ils poussent vers un événement culturel", conclut l’organisateur.

« La Porteuse de souffle »: entre acrobaties, danse et musique

Avec "La Porteuse de souffle", Gaspar Leclere, directeur des Baladins du Miroir, revient à ses premières amours: le cirque.

Mis en scène par Gaspar Leclere avec la complicité de Jean-Pierre Dopagne à l’écriture et de Line Adam à la composition musicale, le dernier spectacle des Baladins du Miroir s’articule autour du cirque, de la danse et de la musique.

La Porteuse de souffle repose sur le jeu de cinq acrobates, cinq comédiens et deux musiciens. "En intégrant des artistes circassiens dans la narration, nous explorons l’espace scénique du chapiteau dans ses trois dimensions, nous confiait Gaspar Leclere en septembre dernier. Dans ce spectacle, la musique est prédominante. Plusieurs artistes ont appris un nouvel instrument car les instruments à vent et la musique sont au centre du spectacle. Nous déclinons le souffle jusque dans sa profondeur musicale. Les artistes circassiens font partie de la narration, notamment les auteurs de scènes aériennes."

Cette création raconte ces moments de vie qui engagent soudain les individus à se questionner, à changer de cap, à repartir à zéro ou simplement à reprendre courage et à retrouver l’ardeur de vivre. le spectacle emmène le spectateur dans une histoire de rencontres tantôt bienveillantes, tantôt incongrues.

Un spectacle aérien, musical et familial à découvrir du 18 au 20 novembre au festival EN L’AIR.

« AmalgameS »: un spectacle original autour de barrières Nadar

Originaire de Toulouse, la compagnie Singulière propose "AmalgameS" ou le "cirque" sécuritaire.

Née pendant le confinement, en 2020, la troisième création de la compagnie Singulière s’articule autour de plusieurs arts. "Nous venons tous les six des arts du cirque, en France, mais pour ce spectacle, nous sommes un peu sortis du côté cirque pour exploiter aussi le théâtre et la danse", explique le Toulousain Thomas Bodinier, directeur artistique.

AmalgameS dépeint l’actualité et la réalité du monde d’aujourd’hui dans le but de bousculer le spectateur, de semer le doute, d’éveiller la vigilance avec pour thème la dénonciation des dérives de la société de la surveillance. "Suite aux attentats de Paris, la sécurité a fortement été renforcée en France avec le plan Vigipirate. Avec le Covid, nous avons dû fonctionner avec un QR code pour être en sécurité. Aujourd’hui, des caméras de surveillance parlantes font leur apparition dans certaines villes… Nous nous sommes inspirés de tous ces thèmes sécuritaires pour présenter un spectacle qui est l’occasion de se demander: “À quel moment, dans notre société, bascule-t-on dans une sur-surveillance ?”"

Un usage, dans le spectacle, d’outils technologiques décriés

Original, ce spectacle a été créé autour de barrières Nadar, symbole du cloisonnement. "Nous avons créé tous nos numéros d’équilibristes autour de ces barrières, poursuit Thomas Bodinier, lui-même funambule. L’autre particularité de notre création est qu’elle est assez interactive, nous interagissons un maximum avec le public pour le faire réfléchir. Et nous faisons évoluer nos textes au fil des mois pour continuer à les adapter à l’actualité."

Résolument multimédia, le spectacle n’hésite pas à user des outils technologiques décriés afin de faire passer un message résolument politique, critique et social. "Ce qui est intéressant, c’est que certaines personnes restent après le spectacle pour discuter avec nous des thèmes que nous abordons. Cela permet des échanges très nourrissants."

Alors que la troupe française a déjà joué une soixantaine de fois ce spectacle, notamment cet été dans plusieurs festivals de rue, elle se réjouit de se produire bientôt en Brabant wallon. "Nous nous délectons de cet humour belge complètement décalé, il nous nourrit dans notre travail. Nous sommes fans des compagnies que nous avons notamment rencontrées à Tour & Taxis il y a quelques années lors d’un festival. Nous sommes impatients de revenir ! L’un de nos acteurs, Mickaël Vienot, est d’ailleurs diplômé de l’école du cirque de Bruxelles, l’ESAC."

AmalgameS sera présenté du 11 au 13 novembre au PAMexpo.

En prévente: 16 €. À l’entrée: 22 € sur place. Moins de 26 ans: 10 €. www.festivalenlair.be