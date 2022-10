Court-Saint-Étienne : le Vestiaire s’est mis à l’ucpcycling

Les dames ont ainsi réalisé des bonnets au départ de plaids, des sacs banane, des trousses, des sacs à lunch: "L’atelier d’upcycling laisse une large place à l’imagination des bénévoles. L’objectif est la réduction des déchets. Depuis juin, début des confections, nous avons réalisé quelque 200 articles. Dans un premier temps, nous testons la demande pour orienter les réalisations vers les produits recherchés", poursuit Nastassia Godeaux. La gamme des réalisations est vaste: "Nous avons par exemple récupéré d’anciens pantalons du personnel de la clinique Saint-Pierre pour en faire des surchaussures pour la crèche".

Le Vestiaire est situé avenue de Wisterzée, 70. Il est appelé à déménager pour disposer d’une surface plus grande à terme, mais pas avant plusieurs années: "Le magasin est ouvert à tous, il est de plus en plus fréquenté. On ressent la crise. Nous accueillons maintenant une quinzaine de personnes par demi-jour d’ouverture."

Le Vestiaire est ouvert le mardi, le jeudi et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 ainsi que le mercredi de 9 h 30 à 17 h.

De nombreux ateliers (couture, tricot, crochet, customisation, bijoux) y sont organisés.