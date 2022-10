Court-Saint-Étienne : la première collection upcycling du Vestiaire

Transformer les vêtements invendables

En février dernier, le Vestiaire a obtenu un subside de 14 400 € de la Région wallonne afin de développer une activité upcycling, à savoir ici de la revalorisation de textile. Le Vestiaire récolte énormément de dons de vêtements. Ils ne sont pas tous revendables. Le challenge a donc été de trouver un moyen de réutiliser ces vêtements et de les transformer en nouvelles pièces originales et attrayantes: des sacs, pochettes, bobs, bananes et bien plus encore. "Un projet porteur d’avenir et motivant pour tout le monde ici au Vestiaire", précise Nastassia Godeaux, responsable du projet.

Après plusieurs semaines de formation au sein de l’ASBL R-Use Fabrik spécialisée dans la couture upcycling, les bénévoles, assistées d’une couturière chevronnée, sont prêtes à présenter le fruit de leur travail et de leur créativité. Ainsi, ce samedi 22 octobre, de 14h à 18 h, le Vestiaire lancera sa toute première collection d’articles upcyclés: "Redonner une seconde vie aux vêtements usagés, c’est l’objectif de ce projet ambitieux qui a débuté en 2022 et qui est géré par des bénévoles motivés et le CPAS de Court-Saint-Étienne", poursuit Steve De Wevere.

L’événement est ouvert à tous, petits et grands, dans les locaux du Vestiaire, avenue des Wisterzée, 70, à Court-Saint-Étienne.