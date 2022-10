Ibrahim Barmou, un jeune né en 2003, a fait un arrêt cardiaque en plein effort lors du match. Il s’est écroulé et, malgré tous les efforts des personnes qui ont tenté de la réanimer, le jeune homme est décédé.

Sous le choc, son entraîneur Christophe Dubois a tenu à rendre un vibrant hommage à son joueur de 19 ans. "Les ambulanciers et les personnes présentes sur place ont tout essayé via le défibrillateur pour le ranimer mais sans espoir. Ibrahim était un jeune garçon plein d’entrain, toujours souriant et à l’écoute et nous sommes tous sous le choc. C’est l’incompréhension la plus totale. Il vivait sa passion à fond et se donnait toujours à 100% sur le terrain."

Et pas que dans le milieu du football puisque le jeune Ibrahim était aussi volontaire à l’école des devoirs de Court-Saint-Étienne.

Recueillement sur le terrain dimanche

Sur Facebook, son club lui a rendu hommage: "Le Stéphanois se lève ce matin avec le cœur déchiré. Ibrahim, jeune joueur de notre P3, venu renforcer notre équipe réserve hier soir, est décédé à la suite d’un malaise cardiaque survenu sur le terrain pendant le match. Un joueur très apprécié parti beaucoup trop tôt. La vie est effectivement parfois tellement injuste. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille. Toutes nos pensées sont tournées vers sa famille, ses proches ainsi que ses coéquipiers Stéphanois. Des hommages lui seront rendus."

Tous les matchs prévus du club stéphanois prévu dimanche ont été annulés.

"Certaines choses vont être mises en place pour nous aider," tous ", jeunes ou moins jeunes à surmonter ce drame qui touche l’ensemble de notre club. Courage à tous ! Repose en paix Ibrahim ! Ta" famille "Stéphanoise ne t’oubliera jamais !"

Le club de Court-Saint-Étienne a de fait ouvert son terrain hier après-midi pour permettre à ceux qui le désiraient de venir se recueillir. Une délégation musulmane du club était également présente.

Vendredi soir, c’est un joueur vétéran du CS Pays Vert (Ath), qui s’est effondré, victime d’une crise cardiaque. Il a pu être réanimé grâce au sang froid d’un joueur et du kiné. Samedi, on a appris que l’état de santé de la victime était rassurant, selon le club de football.

Soutien psychologique

Le décès d’Ibrahim a engendré de nombreux hommages et marques de condoléances du côté de Court-Saint-Étienne et bien au-delà puisque de nombreux clubs de foot de la région ont manifesté leur soutien aux proches et au club du Stéphanois.

Le club du Stéphanois va recevoir l’aide de la cellule psychologique de la Police ainsi que d’une psychologue.