Court-Saint-Étienne : ils préparent « Jamais à Court d’histoires »

Un voyage humoristique

La Stéphanoise Régine Derasse a repris des sketches de différentes troupes – La Trappe Rêve, Les Compagnons du Rêves, Les Dyleurs, Le théâtre de la Lorgnette – et les a liés pour en faire une revue comico-satirique de la vie à Court-Saint-Étienne: "Dans “Jamais à Court d’histoires”, on aborde les sujets de manière décalée, dans le but d’en faire un spectacle où le rire prime, indique Régine Derasse. On y retrouve des sketches joués par les acteurs des différentes troupes, des extraits de films, des chants avec le petit Chœur de la Sardagne, Ariane Hoyois du club de danse Swing and Sway." Une invitation donc à un voyage humoristique de deux heures au sein de la commune stéphanoise, à travers son histoire et aussi ses petites histoires. Le bourgmestre Michaël Goblet d’Alviella y abordera la manière dont il envisage la mobilité du futur à Court-Saint-Étienne.

Bref, il y a de quoi passer un excellent moment. Cet événement est organisé par la Commune de Court-Saint-Étienne en collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon et les différents acteurs cités plus haut.

Les représentations seront données dans la salle du Foyer Populaire, rue Belotte, 3, à Court-Saint-Étienne le samedi 22 octobre à 20h ainsi que le dimanche 23 octobre à 14 h 30 et 19 h 30. Entrée: 5 €.

Réservations: 010 62 10 30, https ://www.court-st-etienne.be/place-aux-artistes.