Haie arrachée sur le chantier du lotissement Val d'Eugène: l'opposition s'insurge, la majorité regrette

Anne Chevalier (Écolo) était en colère jeudi dernier lors du conseil communal. "Une haie de 370m, située le long du sentier numéro 51, a été massacrée par les travaux du lotissement Val d’Eugène (anciennement appelé Val de Croix). Comment est-il possible – à l’heure où tous les signaux sont au rouge quant à la nécessité de préserver la nature et la biodiversité, d’enrayer les coulées de boues – que vous ayez laissé arracher cette haie haute. Elle abritait de nombreuses espèces animales et végétales. Elle jouait un rôle protecteur contre le ruissellement. Vous replantez, avec les encouragements de la Région Wallonne ? Ne faut-il pas commencer par préserver le patrimoine existant ? Comment comptez-vous réparer ? Y avait-il un permis pour arracher cette haie ?", a-t-elle demandé au Collège.