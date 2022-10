Court-Saint-Étienne : quid de la mobilité autour du site Henricot 2 ?

L’échevin de l’Urbanisme, Jean-Christophe Jaumotte (Liste du mayeur), a répondu que le projet de cette liaison n’était pas abandonné: "Rien dans Henricot 2 ne l’hypothèque. L’idée est d’enjamber les voies de chemin de fer. Les espaces sont là. La difficulté reste le financement".

Liaison chapelle aux Sabots – N25

Michel Tricot a aussi évoqué une étude pour désengorger le trafic dans la vallée de la Dyle: "On ne dit rien non plus sur cette liaison, défendue par le bureau d’études. Celui-ci propose une liaison traversante entre le rond-point au bas de la N275 et la N25. Cette liaison se situerait en bordure du site ou traverserait celui-ci. Elle impacterait donc les habitants du nouveau quartier et doit être prise en compte".

Selon Jean-Christophe Jaumotte, le bureau d’études précisait le contraire: "Il indiquait qu’il ne fallait pas une liaison traversante à ce niveau-là. Il envisageait des liaisons qui passaient au-dessus du chemin de fer pour connecter la rue de la Limite au rond-point au bas de la N75, mais pas à la N25. Il y a aussi eu d’autres propositions". Jean-Christophe Jaumotte a aussi rappelé que cette liaison n’avait pas la préférence du collège communal: "Nous privilégions une liaison entre la chapelle aux Sabots et le lieu-dit Le Poteau, en haut de la rue de Noirhat, via un raccordement chapelle aux Sabots – N237 et l’utilisation de la rue de Noirhat. Cette voirie est régionale. Elle a été conçue dans l’esprit d’un contournement de la vallée de la Dyle. Quoi qu’il en soit, le ministre Henry ne souhaite plus que l’on crée de nouvelles voiries ni de nouveaux contournements. On risque donc d’attendre longtemps…"