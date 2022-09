Court-Saint-Étienne: un Village de la mobilité, ce dimanche, rue Belotte

De nombreuses associations prendront place dans le village: l’atelier vélo de l’ASBL Au Passage (diagnostic et petites réparations), Bike Service Brabant wallon (un nouvel acteur stéphanois de la mobilité douce qui se chargera principalement des vélos à assistance électrique), etc. La Commune, la Région et la Province tiendront un stand, de même que navetteurs.be, association au service des usagers de la SNCB. Infrabel, gestionnaire des infrastructures ferroviaires, présentera un parcours didactique pour les enfants sur la thématique du rail. La Fédération francophone d’équitation et d’attelage revient elle aussi cette année pour sensibiliser les usagers de la route à la place des chevaux et de leurs cavaliers dans l’espace public et sur les différentes voiries.

www.court-st-etienne.be, via les onglets loisirs puis festivités.