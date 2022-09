Court-Saint-Étienne: un véhicule sponsorisé pour le coursier de la Commune?

Le coursier de la Commune de Court-Saint-Étienne se charge de faire les courses, les trajets entre les services communaux (écoles, service des travaux, administration…). Il roule actuellement avec un véhicule de neuf places, une ancienne camionnette sponsorisée il y a douze ans que la Commune a fini par racheter il y a quelques années: "Ici, il s’agit de commencer à discuter avec une société qui propose de financer un véhicule via des publicités apposées sur sa carrosserie. Le véhicule sera plus petit et sera équipé d’un moteur thermique car la société ne propose pas de véhicule hybride ou électrique. Deux propositions sont sur la table, soit un véhicule de type pick-up, soit un véhicule plus complet, en fonction du nombre de publicités qui seront récoltées chez commerçants de Court-Saint-Étienne ou des environs immédiats. Le contrat porte sur douze ans, renouvelable tous les quatre ans", a expliqué le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella (Liste du Mayeur), lors du dernier conseil communal.