Court-Saint-Étienne: Rock’n brol Baby s’installe au Quatre Quarts

Rock’n brol Baby s’est installé fin août au Quatre Quarts : « Nous existons depuis trois ans. Nous créons des listes de naissance à partir de fichiers de parents sur lesquels ils inscrivent leurs souhaits. On chine pour les parents. Nous cherchons des objets de seconde main que nous récupérons. La démarche est personnalisée. Nous proposons aux familles d’accueillir leur enfant de manière éco-responsable. Auparavant, nous exercions notre activité chacune à notre domicile. Nous avons rejoint le Quatre Quarts, nous défendons les mêmes valeurs que la coopérative citoyenne. Ici, on fait partie d’une dynamique dans laquelle on se trouve bien. Nous pouvons y recevoir les familles. Elles peuvent découvrir les articles en stock », indiquent Émilie Servais et Julie Verdonck. Le local est ouvert le mercredi de 10 h à 15 h et sur rendez-vous du mardi au samedi.