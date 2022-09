Court-Saint-Étienne: le coopérative Agricovert s’est installée au Quatre Quarts voici tout juste un an

Cédric Melin est producteur et fondateur de la coopérative Agricovert: "Nous étions déjà membres du Quatre Quarts avant d’y installer un comptoir de vente voici tout juste un an. Nous regroupons une trentaine de producteurs. Pour les légumes, les producteurs sont plutôt du Brabant wallon. Pour le fromage et la viande, ils sont plutôt situés dans la province de Namur. Notre maison mère se situe à Gembloux où nous avons des ateliers de boucherie, une boulangerie, un service traiteur. C’est là aussi que nous cultivons les champignons. Ici au Quatre Quarts, nous occupons une petite surface avec divers produits et une gamme d’épicerie. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 10h à 18h30".