Court-Saint-Étienne: le maïeur entend bien préserver le cachet de cette drève

C’est un tronçon essentiel dans la liaison entre le centre de Court-Saint-Étienne et la limite communale vers le collège des Hayeffes. Pour l’instant, ces 100 mètres sont dangereux pour les cyclistes. Il leur est difficile de s’insérer entre les voitures des parents qui conduisent leurs enfants à l’école. Je ne comprends pas que l’on dépense 130 000 € pour une liaison que l’on ne termine pas…"

Le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella (Liste du Mayeur), a expliqué avoir pris la responsabilité de supprimer les aménagements sur ce tronçon d’une centaine de mètres:"J’ai pris cette décision lorsque j’ai eu connaissance du dossier. On était à quelques jours de l’échéance pour le rentrer à la Région, on ne savait plus le modifier. Je ne veux pas qu’on enlève les pavés et qu’on refasse un coffrage, ce qui mettrait les arbres en péril. Je veux préserver le cachet de cette drève de pavés bordée d’arbres. Je l’ai déjà dit au conseil: tant que je serai là, on n’y touchera pas. Mais je ne suis pas opposé à une alternative…"

Un trajet alternatif?

Xavier Marichal:"Si on ne voulait pas aménager ce tronçon, on pouvait laisser les cyclistes sur la rue de Beaurieux, rejoindre les jardins de l’Orne via la rue de la papeterie et accéder au collège par l’arrière. Je comprends que l’on veuille préserver la drève, j’y suis attaché également. On pourrait asphalter une partie en surface, sans enlever les pavés, avec une signalisation adaptée permettant de sécuriser les cyclistes…"

Réponse du bourgmestre:"Je suis ouvert à toute proposition. Il faut toutefois raison garder. Vous faites grand cas de cette petite centaine de mètres alors que le tronçon fait plusieurs kilomètres. Il n’est pas impossible pour les cyclistes de rouler sur des pavés…"