Court-Saint-Étienne: un projet de place communale à Beaurieux

Le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella, a détaillé le projet au conseil communal ce mardi:"Il comprend une plaine de jeux, un terrain de pétanque, un bâtiment préfabriqué pour les baladins, une zone polyvalente, une zone de stationnement pour les voitures et les vélos, et un cheminement piéton le long de la zone de parking permettant d’accéder à la zone de jeux et de repos sans traverser la zone de stationnement". Suite à une réunion avec la population, un espace protégé des intempéries a été prévu aussi ainsi qu’un dégagement permettant l’installation d’un chapiteau.

Coût estimé: 415 000 €.

Sympathique mais pas prioritaire

Yahia Souad (PluS) habite Beaurieux:"Je suis contente que l’on pense à Beaurieux. Toutes les activités se passent généralement dans le centre. Cette place de village serait un bon élément pour que les gens se rencontrent, puissent discuter ensemble".

Anne Chevalier (Écolo) a trouvé le projet assez sympathique:"Nous avons une remarque à propos du déséquilibre entre le nombre de places de parking pour les vélos et le nombre de places pour les voitures. Par ailleurs, ce projet paraît faible par rapport aux critères de l’appel à projets. Il prévoit que les projets doivent être conçus sur base d’une consultation avec les citoyens et pas sur base d’une présentation aux citoyens. Les demandes de la population sont exprimées de manière plus forte pour la place de Tangissart et la place Baudouin Ier. Il y a un an, nous avons voté à l’unanimité une mise à l’étude d’une végétalisation et d’une dynamisation de la place Baudouin Ier. On en est où?"

Le bourgmestre conçoit que la verdurisation de la place Baudouin Ier soit un beau projet:"Encore faut-il trouver la manière de le faire en y maintenant le marché et la braderie. Ce n’est pas simple. Ici, nous avons refusé le projet immobilier de huit maisons. Nous avons racheté les terrains au prix des terrains à bâtir. On propose un endroit de rencontre à Beaurieux, un espace de convivialité".

Michel Tricot (Écolo):"Ce n’est pas un mauvais projet, mais il y a sans doute d’autres priorités…"

Le projet a été adopté à l’unanimité moins les abstentions d’Anne Chevalier (Écolo) et de Maryline Charlier (Oxygène).