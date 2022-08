Court-Saint-Étienne: 30 mois de prison ferme pour le braquage d’une station-service

Une arme factice

Il a d’ailleurs acheté deux semaines auparavant une arme dont cet employé et un des deux clients présents constateront assez vite qu’il s’agit d’une arme factice, ce qui les incitera à bloquer la porte d’entrée et à poursuivre l’individu qui connaît les lieux puisqu’il grimpera à l’étage afin de trouver l’issue de secours.

Il n’alla pas bien loin. Il sera maintenu au sol en attendant l’arrivée de la police rapidement arrivée sur les lieux. En perquisition, elle trouvera une cagoule et des gants.

Jamal A. a comparu sous les liens du mandat d’arrêt à l’audience correctionnelle du 10 août. Il a joué l’amnésique pour tenter d’édulcorer la prévention d’extorsion avec circonstances aggravantes, la nuit, avec une arme."Je suis désolé. J’ai des dettes depuis longtemps et je viens d’avoir deux grosses amendes. J’ai des flashs. Je ne me souviens de rien. Je suis sous médicaments".

Pas de «coup de folie»

L’homme a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, cannabis et héroïne, de 2017 à novembre 2021. Son avocate plaida une peine assortie d’un sursis probatoire pour son client qui a besoin d’un traitement médicamenteux et qui ne consomme plus que pour tenter de surmonter un état dépressif."Il se trouvait dans un état d’euphorie."

Le parquet n’était pas d’humeur à accorder la moindre faveur. Il réclama une peine de trois ans de prison ferme. Le tribunal s’est contenté de trente mois secs. Le jugement écarte le"coup de folie"et retient la préméditation pour cet homme aux lourds antécédents judiciaires.