Court-Saint-Étienne: trois liaisons stratégiques au plan cyclable

Aménagements à la rue de Sart

Une autre liaison sera établie entre la gare de Faux et la place de Sart-Messire-Guillaume:"Le carrefour de la gare de Faux sera réaménagé. Vers Sart-Messire-Guillaume, nous aurons une bande cyclable suggérée marquée au sol en ocre. Dans l’autre sens, une bande cyclable sera réservée aux cyclistes. Une signalisation proposera un trajet alternatif à la rue de Faux par la rue des Terres Noires avec aménagement de la liaison vers la place de Sart-Messire-Guillaume où les marquages restructureront les cheminements des utilisateurs", poursuit l’échevine

Une troisième liaison a été retenue, entre le centre de Court-Saint-Étienne et Sart-Messire-Guillaume via la rue de Suzeril:"Il s’agit ici de procéder à des marquages au sol et d’installer des éléments de signalisation, ainsi que de sécuriser les abords de cette voirie étroite jusqu’à la piste cyclable existante sur la rue des Maçons."

50 000 € encore disponibles

Le budget de ces aménagements s’élève à 305 109,37 € TVAC, avec un subside régional de 300 000 €. Une somme d’environ 50 000 € reste disponible pour des travaux cyclables complémentaires:"Le collège communal doit encore définir à quels aménagements il consacrera cette somme."

Le collège avait d’autres projets:"Nous avions un projet, réfléchi avec les riverains, pour la rue François avec une zone de rencontre. Cela n’a pas été accepté. Nous aurions voulu élargir la rue de la Quenique, dangereuse pour les cyclistes, mais la Commune n’étant pas propriétaire des abords de la voirie, ce n’était pas autorisé. Même le marquage au sol, jugé insuffisamment sécurisant, n’a pas été autorisé par la Région wallonne", souligne encore Mélanie Laroche.