Court-Saint-Étienne: le ponton de retour à la fête à La Roche

Cette année, le ponton est de retour. C’est le point de convergence des activités. C’est aussi la particularité de la fête de La Roche. Il n’existe plus beaucoup de fêtes où une telle infrastructure est installée:"Le ponton était déjà présent avant la Seconde Guerre mondiale. La viole de Jean-Pierre Toury et son épouse assure l’ambiance à l’intérieur".

Un trail remplace désormais la course cycliste

La fête de La Roche est plus que centenaire. Le programme a été adapté au fil des années. Le canevas de ces dernières années reste dans les grandes lignes identiques:"Nous avons quelques innovations mais avec la trame traditionnelle. Auparavant, nous avions une course cycliste le samedi. Il y avait de moins en moins de coureurs. Nous l’avons remplacée par un trail. C’est plus dans l’air du temps", souligne Jenny Peeters.

Le programme est copieux. Les attractions foraines, les activités sportives et ludiques pour les jeunes et les moins jeunes, les spectacles et concours, la brocante, le rassemblement d’ancêtres automobiles sans oublier la sortie des Vis Tchapias le mardi soir et l’enterrement de la fête le mardi soir également, rythment les festivités.

- Vendredi 5 août:19h30, cochon à la broche.

- Samedi 6 août:14h30, trail des Rochtis; 14h30, balade des Rochtis avec questionnaire sur le village; 20h, bal à la viole au ponton.

- Dimanche 7 août:8h30, ronde des Rocthis, exposition puis balade des voitures anciennes; 9h, brocante; 13h, concours de pétanque; 16h, spectacle de magie et illusion; 20h, bal à la viole au ponton.

- Lundi 8 août:9h30, concours de couyon; 20h, concert de Just 4 Blues; 21h, spectacle du sosie de Madonna et soirée dansante animée par Sono-Re.

- Mardi 9 août:13h30, goûter des aînés; 20h, sortie des Vis Tchapias; 23h30, enterrement de la fête par le Père Michel.