Court-Saint-Étienne: à Sart, un Autre Jardin… extraordinaire

Il l’a trouvé près de la place de Sart-Messire-Guillaume, à la rue de l’Arbre de la Justice:"Nous louons un terrain agricole d’environ un hectare pour notre activité inclusive de maraîchage. Nous cultivons, transformons les produits. En octobre 2018, nous avons construit un magasin pour vendre autrement que sur le terrain en bord de route. Nous y avons ajouté une cuisine aux normes de l’Afsca pour la transformation des produits". L’activité a pris de l’essor:"Nous vendons nos légumes, tous bio, au magasin. Nous vendons aussi de la soupe, de la confiture, différentes sauces, des compotes, des produits pasteurisés. Nous accueillons également d’autres producteurs dans notre magasin, qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h", poursuit Luc Vermeesch.

L’ASBL a engagé à temps partiel une personne porteuse d’un handicap:"Nous accueillons pas mal de groupes composés de personnes handicapées, encadrées par leurs éducateurs. Nous avons aussi des jeunes issus des écoles de maraîchage. Nous coordonnons les activités de manière à ce que cela se déroule selon les besoins et au rythme de chacun. Les jeunes sont fiers au moment de la récolte. En hiver, c’est plus calme. On prépare le terrain, on travaille à l’intérieur. Il y a toujours à faire…"

Luc Vermeersch a appris le métier sur le tas:"Le jeune qui travaille chez nous a une formation de maraîcher. Nous sommes entourés de personnes qui nous conseillent". Il était présent au premier marché des producteurs et artisans de Court-Saint-Étienne vendredi dernier:"Je ne sais pas si je serai présent chaque vendredi. Cela dépendra de mes disponibilités".

L’Autre Maison, un projet d’hébergement

L’ASBL a en projet de créer sept studios, entièrement équipés, et une salle communautaire à côté du magasin:"Cela s’appellera l’Autre Maison. Nous voulons créer des studios adaptés pour des personnes en situation de handicap mental. Elles bénéficieront d’une assistance. L’objectif est de permettre aux personnes hébergées de vivre en autonomie. Nous allons pour cela travailler avec l’ASBL “Coup de pouce à l’avenir”", signale Luc Vermeesch.

Le permis de bâtir pour ces studios a été introduit. Il a reçu un accueil favorable du collège communal avant d’être recalé au niveau de la Région wallonne:"Nous avons introduit un recours contre ce refus auprès du ministre. Nous avons le soutien de la Commune".