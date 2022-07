Court-Saint-Étienne vivra ce vendredi son premier marché des producteurs locaux

Les exposants viennent de Court-Saint-Étienne et des communes avoisinantes. Ils proposeront une belle variété de produits alimentaires mais pas seulement:"Nous aurons la bière locale Wister-Z, des myrtilles de Tangissart, le chocolat de la ferme de l’Ornoise, des glaces, des apéros, des escargots, du fromage de chèvre, des produits d’épicerie fine, mais aussi des produits cosmétiques et naturels, des bougies naturelles, des articles en cuir, des accessoires de couture réalisés en tissu de récupération et encore beaucoup d’autres choses", indique Claire Trassaert, employée communale, en charge de l’organisation.

Ce marché des producteurs et artisans locaux se tiendra chaque dernier vendredi du mois:"Les vendredis 26 août et 30 septembre, le marché sera organisé sur la place des Déportés suite aux travaux au hall 11. Ensuite, à partir du mois d’octobre, il devrait se tenir à l’intérieur, dans une salle", précise encore l’échevine Mary-Line Romain.