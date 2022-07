À 16 ans, Loris Coisman rêve du volant F4

Cette saison, le Stéphanois participe à deux championnats: le GK4 et puis, celui qui permet de décrocher un volant F4. En effet, grâce aux résultats, une place dans la sélection finale pour le volant de l’équipe nationale RACB et par la suite la chance de terminer une saison complète dans le championnat de France F4 en 2023 est offerte aux meilleurs pilotes."Je viens de perdre la place de leader en GK4 alors que jusqu’ici, je menais le championnat, en raison d’un crash lors de la dernière manche,explique le jeune homme.Mais je pense pouvoir reprendre ma place avec les deux ultimes courses. En ce qui concerne le volant F4, je suis quatrième du championnat et il reste une épreuve en octobre à Genk. C’est la plus belle opportunité pour moi et je miserai tout sur cette compétition! On y retrouve un super gros niveau européen, c’est le top."

Mais tout cela coûte (extrêmement) cher…"Au départ, je m’entraînais tous les 15 jours, voire toutes les semaines mais à présent, avec les frais des championnats, je ne roule plus que lors des qualifications ou essais d’avant course, à quelques exceptions près… Rien que pour une séance d’entraînement, il faut compter au minimum 300 euros. Pour une course, on tourne autour des 2000 euros, même si tout dépend bien sûr du stade où on arrive dans la compétition et des prestations sur place."

Loris Coisman a de l’ambition à revendre."J’aspire à disputer l’Euro Trophy, le championnat européen de karting. Cela demande de gros moyens puisqu’il faut prévoir des déplacements d’une semaine complète à chaque fois… Je peux déjà compter sur le soutien de la société Autographe mais j’aurai besoin d’autres aides financières."

Pilote qui s’adapte très vite, Loris Coisman a un réel talent. Son mental est également une de ses forces. Il en faut quand on dépasse les 120 km/h au ras du sol.

Mais pourquoi le karting?"Pour le dépassement de soi, et puis car j’adore les sports moteurs. La convivialité et l’ambiance des paddocks, c’est extra. Il me faut donc encore des entraînements, pour parfaire mon expérience", conclut le Brabançon.