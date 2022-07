Court-Saint-Étienne: 180 et 120 heures de travail pour deux des cambrioleurs du Délitraiteur et du magasin Zeeman

Les enquêteurs ont analysé les sacs manipulés et y ont relevé les empreintes de Mohamed R. Avec de tels indices, difficile de contester: l’intéressé a juste expliqué qu’il avait beaucoup bu cette nuit-là, et qu’il s’était réveillé le lendemain sans plus du tout se souvenir de ce qu’il avait fait…

Le 3 juillet 2021, un nouveau vol a été commis à Court, cette fois au magasin Zeeman. Un pied-de-biche et un extincteur ont été utilisés pour forcer la porte mais l’alarme s’est déclenchée. La police est arrivée sur place et trois hommes, habillés en noir, ont disparu dans la nuit, abandonnant la VWGolf à bord de laquelle ils étaient venus.

Les policiers ont trouvé dans le véhicule des stupéfiants, de l’alcool… et deux sacoches appartenant à Mohamed R. et à son ami SoufianeS. Les deux hommes ont inventé une histoire un peu bancale: le propriétaire de la Golf leur avait prêté le véhicule mais en fin de nuit, ils ont demandé à un certain Oscar, un de leurs amis, de ramener la voiture à Mont-Saint-Guibert.

Ils avaient malencontreusement oublié leurs effets personnels à l’intérieur… Oscar qui? Ils ne connaissent pas son nom de famille, et n’ont pas son numéro de téléphone bien que ce soit un copain de sortie. Le traçage de leur GSM la nuit des faits par les enquêteurs montre que cette version ne tient pas la route, et qu’ils se trouvaient bien à Court au moment du vol.

Cela n’a pas empêché l’avocat de Soufiane, devant le tribunal correctionnel, de plaider l’acquittement au bénéfice du doute. Et Mohamed, lui, avait choisi de nier catégoriquement ces faits sur le banc des prévenus.

180 et 120 heures

Le jugement pointe le manque de crédibilité de leurs explications: il inflige une peine de travail de 120 heures à Soufiane, et de 180 heures à Mohamed. En cas d’inexécution dans l’année, ces sanctions se transformeront respectivement en un an et dix-huit mois d’emprisonnement ferme.