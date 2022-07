Court-Saint-Étienne : Le RAVeL est coupé par l'avenue de Wisterzée, ce qui est peu sûr pour les cyclistes

"On pleure pour que l’avenue de Wisterzée ainsi que les rues Henricot et Defalque deviennent des voiries communales en échange du passage par la rue de Noirhat de l’ensemble du trafic de manière à contourner le centre de Court-Saint-Étienne , a expliqué le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella (Liste du Mayeur), lors du dernier conseil communal. La Région wallonne a exproprié la rue de Noirhat à la Commune en 1982 pour en faire l’axe principal d’accès à la N25 en venant de l’avenue des Combattants. Elle est propriétaire de dix-sept mètres de chaque côté de la voirie. Le jour où elle se décidera enfin à élargir la rue de Noirhat et à nous céder les voiries du centre, nous pourrons envisager de réaliser des aménagements pour la traversée cycliste de l’avenue de Wisterzée."

Il a été question de cette traversée lors du conseil communal à l’occasion de l’examen du Plan d’investissement mobilité active et intermodalité.

Une des fiches concerne l’accès au parking de la future salle de gymnastique via l’avenue de Wisterzée, devant l’établissement Belga. "Cet accès va créer un conflit avec les usagers du RAVeL, la sécurité des cyclistes sera mise à mal avec la confrontation entre les voitures et les vélos , estime Michel Tricot (Écolo). La traversée de l’avenue de Wisterzée est un gros point noir qu’il faudrait résoudre. Ici, on ajoute un problème. De l’autre côté, il y a le projet d’aménagement d’un parking avec accès par la rue Belotte. Tout cet ensemble ne va pas favoriser l’utilisation du RAVeL."

Les cyclistes prioritaires

Le bourgmestre pense au contraire que les aménagements vont sécuriser davantage la traversée de l’avenue de Wisterzée. "Pour l’accès au parking de la future salle de gymnastique, les vélos seront prioritaires. De l’autre côté, pour le parking de 200 places à proximité du PAMExpo, il n’y aura aucun conflit. On garde le RAVeL tel qu’il existe. Il pourrait être légèrement déplacé. Les cyclistes ne croiseront pas les véhicules."